facebook: Beat Games (Beat Saber) übernommen und ab sofort Teil der Oculus Studios - 4Players.de

Facebook hat das tschechische Studio Beat Games übernommen, das vor allem durch sein spaßiges VR-Musikspiel Beat Saber zu Ruhm und Ehre gelangte. Im Blog-Beitrag auf der Oculus-Webseite heißt es, dass Beat Games in die Oculus Studios eingegliedert wird, aber weiterhin unabhängig am jetzigen Standort Prag weiterarbeiten wird.Obwohl das Studios damit jetzt offiziell zu Facebook gehört, sollen die Oculus-Heasets bei zukünftigen Updates nicht bevorteilt werden und man will weiterhin sämtliche Inhalte für Beat Saber für alle VR-Plattformen gleichzeitig anbieten. Allerdings gibt es bereits erste Anzeichen dafür, dass die Unterstützung von Modifikationen eingeschränkt werden dürfte, sofern sie nicht den Richtlinien entspricht, die kürzlich bereits angepasst wurden. Gerade die Einbindung von Songs abseits der offiziellen Trackliste ist problematisch, weil dadurch die Urheberrechte der Künstler und Labels verletzt werden.