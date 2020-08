facebook: Ab Oktober benötigen neue VR-Headsets von Oculus einen Facebook-Account zur Anmeldung

Viele dürften es erwartet haben - heute Nacht hat Facebook es verkündet: Wer ab Oktober ein neues VR-Headset von Oculus nutzen will, muss sich mit einem Facebook-Account anmelden. Das verkündet das Unternehmen im offiziellen Oculus-Blog und führt aus, dass sich ab diesem Zeitpunkt keine neuen Oculus-IDs mehr erstellen ließen, mit denen man sich bislang auf Wunsch anmelden konnte.Alle künftigen Oculus-Geräte werden demnach einen Facebook-Account benötigen. Dazu gehört also auch das von Gerüchten umrankte, noch nicht offiziell angekündigte Headset , bei dem es sich relativ wahrscheinlich um eine Revision der Oculus Quest handeln dürfte. Ebenfalls betroffen sind natürlich die "alte" mobile Oculus Quest sowie das verkabelte PC-Headset Oculus Rift S Auch aktuelle Nutzer sind betroffen, allerdings erst später, so der Hersteller in einem Statement: "Nach dem 1. Januar 2023 wird der Support für Oculus-Accounts enden. Falls sie sich nicht dafür entscheiden, ihre Accounts zu verschmelzen, können Sie ihr Gerät weiter nutzen, aber volle Funktionalität wird einen Facebook-Account benötigen." Manche Apps bzw. Spiele könnten aber auch schon früher nicht mehr mit dem alten Account-System funktionieren, z.B. wenn sie einen Facebook-Account voraussetzen oder wenn sich der Entwickler dazu entschließt, die App nicht länger zu unterstützen.Facebook übernahm Oculus im Jahr 2014 nach seiner erfolgreich finanzierten Kickstarter-Kampagne, also noch bevor 2016 das finale erste Konsumenten-Headset Rift (CV1) veröffentlicht wurde. Die Änderung des Account-Systems könnte mit dem geplanten Dienst Facebook Horizon zusammenhängen, welches auf einem "Oculus Connect"-Event per Stream im September näher vorgestellt werden dürfte. Bei Facebook Connect handelt es sich um eine Mischung aus VR-Treffpunkt und Spiele-Baukasten für Rift und Quest, welche ein wenig an die virtuelle Welt "Oasis" aus dem Roman/Kinofilm Ready Player One erinnert.Die Account-Umstellung ist ein weiterer Schritt Facebooks, seine erworbenen Dienste wie Instagram und WhatsApp zu vereinen. Das dürfte vor allem bei Datenschützern und solchen Oculus-Kunden zu Bedenken führen, die sich um die Verwertung ihrer Nutzerdaten oder ihres Spielverhaltens sorgen. Laut Uploadvr.com wurde bereits Ende 2019 eine Regel eingeführt, dass Facebook erhobene Daten der Headset-Nutzung für gezielte Werbung verwertet, sofern man mit einem Facebook-Account eingelogt ist (um z.B. zusammen mit Facebook-Freunden zu spielen). Laut Statement des Konzerns sind Erleichterungen bei sozialen Interaktionen in VR das zentrale Ziel der Umstellung:"Unser Ziel mit diesem Update ist es, das Finden, die Verbindung und das Spielen mit Freunden in VR zu erleichtern. Dies wird es ermöglichen, mehr soziale Features von Facebook zu integrieren - sowei den Schutz von Sicherheit und Privatsphäre." Uploadvr.com hat mittlerweile nachgehakt, ob Besitzer von Oculus-Headsets sich künftig weiter problemlos mit anderen Diensten wie SteamVR verbinden ließen, ohne einen Facebook-Account zu nutzen. Des Weiteren stellte das Magazin die Frage, ob Facebook älteren Nutzern eine Entschädigung für Hardware oder Apps anbieten werde, die aufgrund der eingestellten Unterstützung nicht weiter bei ihnen funktionierten. Ein Unternehmessprecher antwortete nicht direkt darauf, lieferte allerdings folgendes Statemtent:"Sideloading für Apps wird auch nach dem 1. Januar 2023 noch möglich sein - ob Sie ein PC-VR-Headset oder Oculus Quest per Link nutzen - solange es in Übereinstimmung mit unseren Entwickler-Bestimmungen, inklusive unserer "Platform Abuse Policy", gemacht wird. Wenn sich existente Nutzer dafür entscheiden, ihre Accounts nicht zu verschmelzen, wenn die Änderung in Kraft tritt, können sie ihren Oculus-Account noch zwei Jahre lang nutzen. Sobald wir uns 2023 nähern, werden wir mehr dazu mitteilen können, welche Schritte wir starten werden, um Leuten zu erlauben, ihre erworbenen Inhalte weiter zu nutzen, wenn sie sich dafür eintscheiden, sich nicht mit einem Facebook-Account anzumelden."