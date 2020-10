facebook: Pläne für Spiele-Streamingservice skizziert

"Basierend auf der zunehmenden Effizienz von Werbung gehen wir davon aus, unsere Kosten zu decken und profitabel zu sein. Und darüber hinaus erhalten wir noch den zusätzlichen Vorteil, dass die ständig wachsende Spieler-Community zu Facebook kommt, wenn sie an Spiele denkt", so Rubin. "Man bedenke: Wir sind eine Werbe-Plattform. Sie haben das Spiel also wahrscheinlich über eine Werbung gefunden, oder durch ihre Freunde, durch die Community und all die Dinge, die wir bei Facebook machen."

Laut Rubin spielen monatlich 300 Millionen Menschen Spiele über Facebook. Rechnet man noch Leute hinzu, die über Facebook Inhalte rund ums Spielen wie Live-Streams, konsumieren oder sich untereinander in Gaming-Gruppen austauschen, steige die Zahl bereits auf mehr als 700 Millionen Nutzer.

Auch Facebook will mit einem Streamingservice für Spiele in das Geschäft einsteigen und hat jetzt erstmals seine Pläne dafür konkretisiert. Im Gespräch mit Gamesindustry.biz heißt es seitens Jason Rubin, Vice President der Spiele-Sparte, dass das Unternehmen dabei einen anderen Ansatz verfolgt als Microsoft oder Google.So will man im Gegensatz zu Stadia oder Xbox Game Pass Ultimate keine AAA-Spiele oder Indie-Produktionen anbieten, sondern sich auf mobile Spiele auf Free-to-play-Basis fokussieren. Der Zugang zum Stream soll für Facebook-Nutzer über den Browser oder die offizielle Android-App erfolgen.Zum Start sollen fünf Spiele zur Auswahl stehen: Asphalt 9: Legends, PGA Tour Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale, WWE Supercard und Mobile Legends: Adventure. Im kommenden Jahr sollen laut Rubin auch Spieler aus dem Action- und Abenteuer-Genre folgen. Auf lange Sicht will man eine möglichst breite Palette an Spielen und Genres abdecken.Auch beim Geschäftsmodell geht man andere Wege: Statt eines klassischen Abo-Modells setzt Facebook lieber auf einen Anteil von 30 Prozent an den Verkäufen innerhalb der Free-to-play-Spiele - zumindest, wenn sie über den Browser gespielt werden. Erfolgt der Stream über die Android-App von Facebook, wandern die anteiligen Einnahmen in die Kasse von Google.Und freilich spielt auch die Werbung eine zentrale Rolle bei den Plänen: Facebook sieht vor, Spieler vor allem durch die eingeblendeten Anzeigen zu den Free-to-play-Spielen zu locken. Durch den Stream und den Wegfall einer nötigen Installation soll ein nahtloser Übergang von der Werbung zum Spiel erfolgen.Trotzdem will man auch eine optionale Download-Möglichkeit inklusive einer automatischen Übertragung des Speicherstands anbieten.