facebook: Knapp 10.000 Mitarbeiter arbeiten offenbar an Oculus Quest 2, 3, 4 und AR-Projekten

Dass Facebook es mit seinem Engagement im VR- und AR-Bereich ernst meint, ist spätestens seit der Dominanz der Oculus Quest 2 deutlich. Theinformation.com will mittlerweile durch ein Leak erfahren haben ( via Mixed.de ), dass fast 10.000 Mitarbeiter derzeit an der Entwicklung von VR- und AR-Technologie arbeiten. Dies entspräche etwa 17 Prozent der Facebook-Angestellten insgesamt. Wie Mixed.de erläutert, handelt es sich derzeit primär um eine Investition in die Zukunft:"Die Einnahmen dürften jedoch in einem starken Missverhältnis zu den Investitionen stehen. So machten die Umsätze mit Virtual Reality im vierten Quartal 2020 circa drei Prozent von Facebooks Gesamtumsatz aus. Die restlichen 97 Prozent entfallen auf das Anzeigengeschäft."Dies passt zu einem Interview, das CEO Mark Zuckerberg bereits am 8. März mit Theinformation.com führte: Darin bestätigte er, dass das Unternehmen schon an den nächsten zwei Nachfolgern zur Oculus Quest 2 arbeite ( via Roadtovr.com ):"Wir haben also Produkt-Teams aufgespannt, die jetzt an den nächsten paar Generationen von Virtual Reality arbeiten und daran, wie Quest 3 und 4 aussehen werden. Und dann natürlich an der fundamentalen Technologie, die dort hineingeht, bezüglich der Verbesserung der Optik, der Performance davon - und es kleiner und leichter zu machen, und viele Funktionalitäten, die man möglicherweise haben will."Viele Feature-Prioritäten richteten sich nach dem Ziel der "sozialen Präsenz" aus, welche die Nutzer mit Hilfe von Augen- und Gesichts-Tracking virtuell zusammenführen soll, so Zuckerberg:"eine der Sachen, auf die ich mich in zukünftigen Versionen wirklich freue, ist es, Augen-Tracking und Gesichts-Tracking hineinzubekommen, denn wenn man wirklich von sozialer Präsenz begeistert ist, muss man sicherstellen, dass das Gerät all die Sensoren hat, um wirklich realistische Avatare zu animieren, damit du gut damit kommunizieren kannst."