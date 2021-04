facebook: "Oculus Quest Pro" nicht mehr in diesem Jahr und Oculus Quest 2 noch lange Zeit auf dem Markt

Facebook wird in diesem Jahr keine Oculus Quest Pro auf den Markt bringen. Andrew Bosworth (Vice President für Augmented und Virtual Reality) hatte die Möglichkeit eines teureren Premium-Modells der Oculus Quest 2 selbst ins Gespräch gebracht ( wir berichteten ). Zugleich versicherte er, dass die Oculus Quest 2 noch voraussichtlich "für eine lange Zeit" auf dem Markt sein wird. Für ihn ist die Zugänglichkeit des VR-Systems der größte Vorteil.Andrew Bosworth sagte bei einer Antwortenrunde via UploadVR : "Die Leute fragen auch nach der [Oculus] Quest 3, die es noch nicht gibt - und jeder, der uns zuhört, weiß, dass es die Quest 3 noch nicht gibt, sondern nur die Quest 2. Aber ich habe bei einer Fragerunde am Anfang des Jahres die Oculus Quest Pro angedeutet, weil wir eine Menge Dinge in Entwicklung haben, mit denen wir neue Funktionen in das Headset einführen wollen und so nehmen die Leute an, dass wir das einbauen/einführen wollen, aber es ist noch weit weg. Es wird nicht mehr in diesem Jahr passieren. Für diejenigen, die neugierig oder interessiert sind: [Oculus] Quest 2 wird noch Weile auf dem Markt sein - für eine lange Zeit und ich wette darauf, dass es der zugänglichste Weg in die Virtual Reality ist."Die Oculus Quest 2 dürfte in absehbarer Zeit nicht offiziell auf dem deutschen Markt erscheinen - und auch keine anderen VR-Headsets oder VR-Hardware von Facebook. Wie Mixed.de berichtete, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) die Entscheidung in der Sache Facebook gegen das Bundeskartellamt (BKartA) nun in die Hände des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gelegt. Da sich Entscheidungen des EuGH in der Regel über Monate oder Jahre hinzögern, dürfte nicht vor 2023 mit einem Urteil zu rechnen sein. Da Facebook bereits an den Nachfolgern arbeitet, wird die anderswo dominierende Quest 2 auf dem deutschen Markt wohl nur noch als Import eine Rolle spielen ( wir berichteten ).