facebook: Hat den Entwickler des beliebten VR-Shooters Population: One übernommen

Facebook befindet sich weiter auf Einkaufstour: Nach dem Aufkauf von Downpour Interactive Onward ) hat sich der Konzern einen weiteren wichtigen VR-Entwickler einverleibt. Wie Uploadvr.com berichtet, hat der Konzern diesmal Bigbox VR übernommen - also den Entwickler des beliebtesten Battle-Royale-Shooters in VR, Population: One zum Test ).Details des Deals wurden nicht veröffentlicht, laut Facebook solle Bigbox VR aber weiter als unabhängiges Studio operieren - und zumindest Population: One soll noch weiter auf allen Plattformen gepflegt werden:"Bigbox VR hat große Pläne für die Zukunft von POP: ONE und andere Projekte, aber wir sind noch nicht bereit, weitere Details mitzuteilen", so ein Post von Facebook, "POP: ONE wird weiter auf allen derzeit vertretenen Plattformen unterstützt werden."