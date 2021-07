facebook: Plant Mikrotransaktionen im App-Lab-Store für Oculus Quest

Nach dem Aufschrei über bald mögliche Werbung in Facebooks VR-Systemen erweitern sich auch die Einnahmequellen im hauseigenen alternativen App-Lab-Store für Oculus Quest. Dieser dient kleineren Entwicklern seit Februar als Möglichkeit, ohne Facebooks strenge Qualitätsprüfungen ganz offiziell kleinere, experimentelle Projekte veröffentlichen zu können.Ein Update im Laufe des Jahres soll ermöglichen, Mikrotransaktionen in App-Lab-Sofware einzubauen - das hat Roadtovr.com im Gespräch mit Facebook erfahren. Dies könnte vor allem für Titel mit häufigen Download-Paketen eine wichtige Einnahmequelle werden - typischerweise Musikspiele im Stil von Beat Saber Pistol Whip & Co. Ein genauer Termin für die Einführung der In-App-Käufe wurde noch nicht genannt.