facebook: Stoppt Forschung zum Gedankenlesen per Headset; neuer Fokus auf Handtracking mit neuralem Armband

Facebook glaube aber ebenfalls weiterhin an das Langzeit-Potenzial von am Kopf befestigten BCI-Technologien - so der Konzern - auch wenn man selbst nicht weiter daran forsche. Die hauseigene BCI-Software wird mittlerweile dementsprechend Die Technik könnte vor allem im Bereich von Facebooks Plänen für AR-Headsets nützlich werden: Beim klassischeren Handtracking mit Kameralösungen (z.B. auf der Oculus Quest 2 ) werden die Hände schließlich nicht in toten Winkeln oder hinterm Rücken erfasst. Zudem könnte man auch in der Bahn AR-Menüs ganz entspannt und subtil mit herunterhängenden Armen bedienen, indem man lediglich ein wenig die Fingermuskeln anspannt. Ein Aufsehen erregendes Herumwedeln vorm eigenen Sichtfeld wie in SciFi-Filmen wäre dort nicht nötig. RL Research Director Sean Keller sieht dies vermutlich ähnlich und bezeichnet die Technik als "Kern-Input für AR-Brillen".Facebook glaube aber ebenfalls weiterhin an das Langzeit-Potenzial von am Kopf befestigten BCI-Technologien - so der Konzern - auch wenn man selbst nicht weiter daran forsche. Die hauseigene BCI-Software wird mittlerweile dementsprechend auf Github.com im Open-Source-Format angeboten. Des Weiteren gebe es Pläne, Headset-Prototypen mit Forschern und anderen Personen zu teilen, um Anwendungsfälle voranzubringen - etwa im Bereich der Barrierefreiheit.

Im Jahr 2017 enthüllte Facebook erstmals seine Forschungen an einem BCI (Brain Computer Interface). Dieses sollte ein System kreieren, "das in der Lage ist, 100 Worte pro Minute direkt aus dem Gehirn zu tippen" - allerdings ohne implantierte Elektroden oder ähnlich invasive Techniken, so Uploadvr.com Die Arbeit im "Gebäude 8" wurde demnach von der früheren Direktorin der US-Verteidigungsbehörde DARPA geleitet und Ende 2018 in die Facebook Reality Labs (also die ehemalige Oculus-Abteilung) verlagert. Am Mittwoch jedoch verkündete Facebook in einem Blog-Post , dass das Unternehmen nicht weiter an einem auf den Kopf gesetzten Headset für die Erfassung von Gedanken bzw. Wörtern arbeite.Stattdessen wolle man sich auf den Anfang des Jahres präsentierten Armband-Controller konzentrieren, der in einer näheren Zeitspanne Marktreife erlangen könnte. Das Gerät besitzt derzeit noch einen etwas klobigeren Formfaktor als eine Smartwatch. Es nutzt EMG (Elektromyografie), um neurale Signale abzugreifen, die sich durch den Arm zu den Hand- und den Fingermuskeln bewegen.Dass die Technik funktionieren kann, zeigten bereits Videos von Menschen ohne komplette Hand. Sie konnten die Finger einer virtuellen Hand auf dem Bildschirm allein durch die Stimulation der entsprechenden Muskeln bewegen, was in den Videos bereits ziemlich direkt und präzise anmutete.