facebook: VR-Event "Facebook Connect" hat ein Datum im Oktober

Facebook hat verkündet, wann das diesjährige, erneut online ausgestrahlte VR-Event Facebook Connect (früher: Oculus Connect) stattfinden wird. Am Donnerstag, 28. Oktober ist es soweit. Zu welcher Zeit genau der Startschuss für die Veranstaltung fällt, wird noch nicht verraten: "Schaut wieder herein, um Updates zur Registrierung und dem Event zu erfahren", so der offizielle Webauftritt