facebook: "Boz" und Zuckerberg protzen mit VR-Prototypen - kurz vor HTCs Enthüllung

"Bin stolz auf die Forschung, an der Michael Abrashs Team im FRL-R Redmond arbeitet - bin gespannt, einen frühen Blick auf manche der Technologien werfen zu können, welche das Metaverse untermauern werden (wir arbeiten an diversen Prototypen-Headsets, um Konzepte zu beweisen, dies ist eines davon. Quasi. Es ist eine lange Geschichte."



Die "Boz-Pose" verfehlte nicht ihre Wirkung: HTCs "China President" Alvin Wang Graylin stichelte prompt zurück:



"Hey Boz, schickes Forschungsprojekt. Möchtest du es gegen ein produktionsfertiges Gerät frisch aus unserer Fabrik eintauschen?"







Hey Boz, Nice looking research project. Want to trade for a production quality device hot out of our factory? 😎



— Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) October 13, 2021



Damit spielt Graylin darauf an, dass seine Firma als erste ein vollwertiges eigenständiges VR-System in derart kleinem Formfaktor in den Westen bringen könnte - inklusive voller Bewegungsfreiheit (6DOF). Im Herbst stellte zwar schon Huawei eine "6DOF"-Variante seines ultraschmalen Modells "Huawei VR Glass" vor. Das chinesische Gerät wurde allerdings nicht im großen Stil an westliche Endkunden vermarktet.



Facebooks eigenes jährliches Event "Facebook Connect"



Kurz vor HTCs heutiger Ankündigung der Vive Flow ( 17 Uhr, ein vermutlich sehr schlankes VR-System ) versucht Konkurrent Facebook offenbar, dem Hype ein wenig Wind aus den Segeln zu nehmen. Sowohl Mark Zuckerberg persönlich als auch VR-Chef Andrew "Boz" Bosworth posierten in sozialen Medien stolz mit unterschiedlichen VR-Prototypen.Zuckerberg probierte laut Facebook-Post in Redmond "unsere Next-Generation- Technik in den Bereichen Virtual Reality, Augmented Reality und künstlicher Intelligenz" aus. Besonders beeindruckt zeigte sich der Facebook-CEO vom abgelichteten "frühen Prototypen mit Retina-Auflösung". Die verbauten Bildschirme könnten die Auflösung also derart erhöhen, dass die Netzhaut keinerlei Pixel oder Raster mehr erkennen kann. Bisher erreichen dies nur die Profi-Headsets Varjo VR-3 und XR-3 - und dort auch nur in einem schmalen Fokus-Bereich: Dieser kann offenbar von bisheriger Software noch nicht in vollem Umfang ausgereizt werden."Boz" wierderum posierte auf Twitter breit grinsend mit einem Headset in besonders kleinem Formfaktor einer Skibrille. In seinem Tweet erläutert der künftige "Chief Technology Officer" und gegenwärtige "Head of Virtual Reality":