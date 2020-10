Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm: Das Fantasy-Abenteuer beginnt Ende Oktober auf Switch

Screenshot - Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch) Screenshot - Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch) Screenshot - Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch) Screenshot - Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch) Screenshot - Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch) Screenshot - Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch) Screenshot - Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch)

Dass das bereits für Apple Arcade erhältliche Action-Rollenspiel Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm im Herbst seinen Weg auf Nintendos Switch finden wird, war bereits bekannt (wir berichteten ). Jetzt haben Cornfox & Bros mit dem 28. Oktober 2020 auch einen konkreten Termin für den Stapellauf genannt. Der Preis für das Prequel von Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas soll 29,99 Euro betragen, Vorbestellungen mit zehn Prozent Rabatt ab dem 21. Oktober möglich sein.Spielbeschreibung des Herstellers: "Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, das tausend Jahre vor den Ereignissen des ersten Kapitels stattfindet, nimmt dich mit auf eine magische Reise durch die sagenhafte Welt von Gaia. Ein junger Ritter steht vor einer unmöglichen Herausforderung, denn Hexenmeister Mesmeroth ist mit der furchteinflößenden dunklen Armee zurückgekehrt. Wird unser Held es schaffen, die Owrus, das Kiemenvolk und die Menschen in einem Kampf um das Schicksal der Welt zu vereinen? Du wirst die Reise nicht alleine antreten. Trin, die Tochter von Arkadiens Oberhaupt Archimedes, und Gen, ein geheimnisvoller Roboter mit einer alten Samurai-Waffe, kommen dir zur Hilfe und kämpfen an deiner Seite gegen Mesmeroths dunkle Armee. Mithilfe von Kontextbefehlen kannst du deine Verbündeten in den Kampf führen oder dir von ihnen dabei helfen lassen, die cleversten Rätsel des Spiels zu lösen! (...) Sammle mächtige Gegenstände, beherrsche die Zauberpistole, löse die mysteriösen Rätsel der Ältesten und entdecke alles, was Arkadien und seine benachbarten Königreiche zu bieten haben! Nimm die Herausforderung an und werde ein wahrer Held."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer