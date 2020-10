Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm: Arkadien öffnet seine Pforten für Switch-Abenteurer

Eine epische RPG-Hauptquest, die über 20 Stunden Gameplay umfasst

Gewaltige Bosskämpfe, die deine Reflexe und dein Geschick auf die Probe stellen

Dutzende Nebenquests mit unglaublichen Belohnungen

Trickreiche Rätsel und geheimnisvolle Dungeons, die entdeckt werden wollen

Wunderschöne, handgemachte Grafiken, die eine Welt voller Legenden und Intrigen zum Leben erwecken

Am 28. Oktober 2020 haben Cornfox & Bros. das bereits letztes Jahr für Apple Arcade erschienene Action-Rollenspiel Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 4. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Der zeitlich viel später spielende Vorgänger Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas (zum Test ) wird aktuell sogar zum halben Preis angeboten Spielbeschreibung des Herstellers: "Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, das tausend Jahre vor den Ereignissen des ersten Kapitels stattfindet, nimmt dich mit auf eine magische Reise durch die sagenhafte Welt von Gaia. Ein junger Ritter steht vor einer unmöglichen Herausforderung, denn Hexenmeister Mesmeroth ist mit der furchteinflößenden dunklen Armee zurückgekehrt. (...) Du wirst die Reise nicht alleine antreten. Trin, die Tochter von Arkadiens Oberhaupt Archimedes, und Gen, ein geheimnisvoller Roboter mit einer alten Samurai-Waffe, kommen dir zur Hilfe und kämpfen an deiner Seite gegen Mesmeroths dunkle Armee. Mithilfe von Kontextbefehlen kannst du deine Verbündeten in den Kampf führen oder dir von ihnen dabei helfen lassen, die cleversten Rätsel des Spiels zu lösen! (...) Sammle mächtige Gegenstände, beherrsche die Zauberpistole, löse die mysteriösen Rätsel der Ältesten und entdecke alles, was Arkadien und seine benachbarten Königreiche zu bieten haben! Nimm die Herausforderung an und werde ein wahrer Held."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch