Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm: Umsetzungen für PC und weitere Plattformen angekündigt

Eine epische RPG-Hauptquest, die über 20 Stunden Gameplay umfasst

Gewaltige Bosskämpfe, die deine Reflexe und dein Geschick auf die Probe stellen

Dutzende Nebenquests mit unglaublichen Belohnungen

Trickreiche Rätsel und geheimnisvolle Dungeons, die entdeckt werden wollen

Wunderschöne, handgemachte Grafiken, die eine Welt voller Legenden und Intrigen zum Leben erwecken

FDG Entertainment hat zusammen mit Cornfox & Bros. via Twitter Umsetzungen des bereits für Apple Arcade und Nintendo Switch (zum Test ) erschienenen Action-Rollenspiels Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und weitere nicht näher spezifizierte Plattformen (womöglich PlayStation 4, Xbox One und Android) angekündigt Spielbeschreibung des Herstellers: "Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, das tausend Jahre vor den Ereignissen des ersten Kapitels stattfindet, nimmt dich mit auf eine magische Reise durch die sagenhafte Welt von Gaia. Ein junger Ritter steht vor einer unmöglichen Herausforderung, denn Hexenmeister Mesmeroth ist mit der furchteinflößenden dunklen Armee zurückgekehrt. (...) Du wirst die Reise nicht alleine antreten. Trin, die Tochter von Arkadiens Oberhaupt Archimedes, und Gen, ein geheimnisvoller Roboter mit einer alten Samurai-Waffe, kommen dir zur Hilfe und kämpfen an deiner Seite gegen Mesmeroths dunkle Armee. Mithilfe von Kontextbefehlen kannst du deine Verbündeten in den Kampf führen oder dir von ihnen dabei helfen lassen, die cleversten Rätsel des Spiels zu lösen! (...) Sammle mächtige Gegenstände, beherrsche die Zauberpistole, löse die mysteriösen Rätsel der Ältesten und entdecke alles, was Arkadien und seine benachbarten Königreiche zu bieten haben! Nimm die Herausforderung an und werde ein wahrer Held."Als Features werden genannt: