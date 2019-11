Lost Ember: Narratives Erkundungsabenteuer aus tierischer Perspektive für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. - 4Players.de

Screenshot - Lost Ember (PC) Screenshot - Lost Ember (PC) Screenshot - Lost Ember (PC) Screenshot - Lost Ember (PC) Screenshot - Lost Ember (PC) Screenshot - Lost Ember (PC) Screenshot - Lost Ember (PC) Screenshot - Lost Ember (PC)

Die Hamburger Mooneye Studios haben ihr Action-Adventure Lost Ember , in dem man in die Rolle verschiedener Tiere schlüpft, um die Geheimnisse einer verschwundenen Zivilisation zu lüften, am 22. November 2019 für PC ( Steam Humble Store ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Microsoft Store ) veröffentlicht. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll in den nächsten Monaten folgen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 89 Prozent von 222 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 4,1 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In Lost Ember tauchst du in eine Welt ein, in der die Natur sich die Ruinen einer alten Kultur zurückerobert hat. Nun gilt es als Wolf die Geheimnisse dieser Kultur aufzudecken und herauszufinden, warum sie untergegangen ist. Mit deiner Fähigkeit, jedes Tier der Welt zu kontrollieren, hast du dabei alles, was du benötigst, um den Weg zu deinem Ziel zu finden - der untergegangenen Stadt, die die Antworten auf die Fragen bereithalten sollen, die dein geheimnisvoller Begleiter aufwirft.Das Gameplay in Lost Ember konzentriert sich vor allem darauf, die Welt und die Story aus verschiedenen, faszinierenden Perspektiven zu erleben. Jedes Tier, das du dabei spielen kannst, bietet dir dabei neue Möglichkeiten und Gelegenheiten für atemberaubende Situationen. Tauche ab in tiefes Gewässer, fliege in luftigen Höhen, grabe dir unterirdische Gänge oder erklimme steile Felswände; wir wollen Spielern die Möglichkeit bieten, sich in ihrem eigenen Tempo durch die Welt zu bewegen, ohne sie durch Kämpfe oder komplexe Rätsel aus dem Spielfluss zu reißen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC PS4 Xbox One