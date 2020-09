Lost Ember: Narratives Erkundungsabenteuer aus tierischer Perspektive für Switch erhältlich

Die Mooneye Studios haben Lost Ember auch auf Nintendo Switch veröffentlicht ( eShop-Preis : 29,99 Euro). Das Spiel ist ein narratives Erkundungsabenteuer über einen Wolf, der durch seinen Seelenbegleiter die Fähigkeit bekommt, andere Tiere zu übernehmen. Die Spieler können über ein Dutzend verschiedener Tiere wie Kolibris, Fische, Bergziegen und Papageien spielen. Dabei erzählt der Seelenbegleiter die Geschichte der "mächtigen menschlichen Zivilisation", die die von Natur überwucherten Ruinen einst bevölkert hat ..."Wir waren von den Reaktionen auf Lost Ember absolut überwältigt als es letztes Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC herauskam", sagt Mooneye Studios Geschäftsführer und Autor Tobias Graff. "Wir haben über fünf Jahre am Spiel gearbeitet und zu sehen wie es so viele von euch so tief berührt hat, war unglaublich. Wir haben uns alle Mühe gegeben auch in diesem Switch Port die Atmosphäre und den Zauber der Welt einzufangen und wir können kaum erwarten einem völlig neuen Publikum ihre Geheimnisse zu zeigen."Unseren Test des Spiels auf PC, PS4 und Xbox One findet ihr hier: Das deutsche Team Mooneye Studios hat über fünf Jahre an Lost Ember gearbeitet - nun ist das märchenhafte Erkundungsspiel endlich erschienen. Wir verraten im Test, ob sich der Indie-Entwickler mit der Produktion übernommen hat, was die Geschichte taugt und wieviel Journey im Abenteuer steckt.Letztes aktuelles Video: Switch Release Trailer