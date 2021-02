Ashes of the Singularity: Escalation: Update 3.0 verfügbar, beinhaltet große Veränderungen

Stardock und Oxide Games haben das große Update 3.0 für die Echtzeitstrategie Ashes of the Singularity: Escalation veröffentlicht. Nach Aussagen der Entwickler hat man sich intensiv mit der Balance befasst und diese komplett überarbeitet. Die Anpassungen betreffen u.a. die einzelnen Einheiten, Gebäude und die Orbital-Fähigkeiten.Darüber hinaus will man die Performance optimiert und die visuellen Effekte massiv verbessert haben. Neue Karten und Anpassungen an den KI-Routinen sollen ebenfalls im Update enthalten sein, das nach Angaben der Entwickler das Spielerlebnis spürbar verändert.Eine komplette Übersicht zum Update 3.0 findet man im üppigen Changelog Letztes aktuelles Video: Update 30 Releasetrailer