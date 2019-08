Frostpunk: Season Pass mit drei Erweiterungen angekündigt; DLC #1 "The Rifts" bereits verfügbar - 4Players.de

Screenshot - Frostpunk (Mac) Screenshot - Frostpunk (Mac) Screenshot - Frostpunk (Mac) Screenshot - Frostpunk (Mac)

Für Frostpunk ist ein Season Pass mit drei Erweiterungen angekündigt worden. Der Season Pass kostet 24,99 Dollar und umfasst zusätzlich noch den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook. Die erste Erweiterung "The Rifts" ist bereits veröffentlicht worden. Sie kann auch einzeln für 4,99 Dollar gekauft werden. "The Rifts" umfasst eine neue Karte für den Endlos-Modus, auf der man seine Stadt in einem sehr zerklüfteten Gebiet mit Brücken aufbauen muss.Die Erweiterung "The Last Autumn" soll im viertel Quartal 2019 erscheinen. Sie wird ein neues Szenario mit eigenen Spielmechaniken, eigener Bauweise und neuen Story-Elementen enthalten. "The Last Autumn" wird die Vorgeschichte erzählen. Das dritte Add-on trägt den kryptischen Titel "Project TVADGYCGJR". Sie soll in den ersten Monaten des nächsten Jahres folgen. Konkrete Details wollten die 11bit Studios nicht verraten.Darüber hinaus erhalten alle Frostpunk-Spieler heute ein kostenloses Update mit drei neuen Karten für den Endlos-Modus. Die Karten Frozen Grove, Snowdrifts und Hanging Rock basieren auf den Szenarien The Arks, Refugees und Fall of Winterhome.Der Season Pass ist bisher nur für die PC-Version angekündigt worden. Die Umsetzung für PlayStation 4 und Xbox One wird am 11. Oktober erhältlich sein.