Frostpunk: Szenario-Hintergrund im Story-Trailer - 4Players.de

Am 11. Oktober 2019 wird Frostpunk für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zur Einstimmung auf die Konsolen-Version haben die 11 bit studios das folgende Video veröffentlicht, das in die Ursprünge des Frostpunk-Universums einführt.Frostpunk ist ein Survival-Strategiespiel, in dem Wärme für die übrig gebliebene Gesellschaft Leben bedeutet und jede Entscheidung ihren Preis hat. Die Frostpunk Console Edition enthält alle bisher erschienenen kostenlosen Updates der PC-Version, inklusive des Szenarios "The Fall of Winterhome", zusätzliche Optionen zur Anpassung, Schwierigkeitsgrade und Balance-Optimierungen. Auch die Season-Pass-Inhalte werden für die Konsolen erscheinen.Letztes aktuelles Video: Console Edition Official Story Trailer