Frostpunk: Console Edition: Die drei Erweiterungen erscheinen Mitte Juli

Die Konsolen-Versionen von Frostpunk ab 12,65€ bei kaufen ) werden auch (endlich) mit den drei Erweiterungen versorgt. Am 21. Juli 2021 werden The Last Autumn (Der letzte Herbst), On The Edge (Auf Messers Schneide) und The Rifts (Die Gräben) auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Die Downloadinhalte können separat oder im Season Pass gekauft werden. Es ist auch eine Complete Edition geplant, die das Hauptspiel und die Erweiterungen umfassen wird."The Last Autumn" erzählt die Vorgeschichte von Frostpunk, also bevor die Welt von Schnee und Eis verschlungen wurde. Man soll die letzten Anstrengungen des "British Empire" nachspielen und einen Generator bauen, der die eigenen Leute vor der Natur beschützen soll ( zum Test ).11 bit studios: "Der letzte Herbst ist ein Wendepunkt im Frostpunk-Universum. Die Erweiterung gewährt einen Einblick in die Ereignisse von Standort 113 und die Anstrengungen der Bewohner, den Generator fertigzustellen, bevor die Erde von einem eiskalten Schleier überzogen wurde. Diese Erweiterung zur Vorgeschichte des Frostpunk-Universums führt eine neue Umgebung, neue Gesetzesbücher, einzigartige Technologien und eine Vielzahl neuer Gebäude ein - all das trägt auf unkonventionelle Weise zur Entwicklung der Gesellschaft und der Stadt bei. Die Führung einer Gruppe von Ingenieuren, die an einem der größten technologischen Wunder der Welt arbeiten – einem Generator – erfordert, dass du dich an außergewöhnliche Situationen anpassen kannst. Als Anführer von Standort 113 solltest du stets aufs Beste hoffen und dich auf das Schlimmste vorbereiten. Für Königin und Vaterland!"In "On The Edge" gibt es neue Spielmechaniken in der Stadt und auf der Frostland-Karte. Insgesamt wird man 16 neue Gebiete des Frostlandes mit den Scouts besuchen können. Neben der schwierigen Nahrungsbeschaffung werden die diplomatischen Beziehungen zu anderen Städten eine zentrale Rolle spielen.11 bit studios: "Du wirst zum Leiter eines neuen Außenpostens in der Nähe eines Armee-Lagerhauses ernannt und Neu-London hält dich an der kurzen Leine: Du musst alles Wertvolle, das du findest, zum Hauptquartier bringen. Gleichzeitig bist du von mageren Essenslieferungen abhängig und an die Gesetze gebunden, die dein Vorsteher durchsetzt. Es ist nicht leicht, die Balance zu halten - jede Entscheidung, die du triffst, führt zu neuen Risiken und Problemen. Aber als eine neue Nahrungsquelle von deinen Spähern entdeckt wird, kannst du endlich darüber nachdenken, allein zu überleben ... Das eisige Blatt von Frostland kann sich schnell wenden. Es gibt andere Siedlungen, die willens sind, mit dir zu kooperieren. Sobald du ihr Vertrauen gewonnen, Handelswege zu neuen Verbündeten angelegt und Kontrolle über dein Gesetzbuch erlangt hast, kannst du ein starkes unabhängiges Bündnis formen und Neu-Londons Unterdrückung hinter dir lassen.""The Rifts" umfasst eine neue Karte für den Endlos-Modus, auf der man seine Stadt in einem sehr zerklüfteten Gebiet mit Brücken aufbauen muss.