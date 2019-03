Windscape: Zelda-Hommage für PC, Switch und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC) Screenshot - Windscape (PC)

Am 27. März 2019 haben Headup Games und Magic Sandbox ihr Open-World-Abenteuer Windscape für PC, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht. Der offizielle Verkaufspreis beträgt 19,99 Euro, wobei im Mircosoft Store und auf Steam im Gegensatz zum eShop noch bis zum 3. April ein Launch-Rabatt von 20 Prozent gewährt wird, so dass dort aktuell nur 15,99 Euro für den Download fällig werden.Der nach eigenen Angaben von Spielen wie The Legend of Zelda, Secret of Mana und Golden Axe Warrior inspirierte Titel befand sich fast drei Jahre im Early Access. Die Nutzerreviews auf Steam sind bislang "sehr positiv" (85 Prozent der über hundert Reviews sind positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Windscape ist ein Action-Adventure, in dem du eine rätselhafte Welt voller wunderlicher Bewohner erkundest. Deine Reise führt dich durch finstere Höhlen, uralte Ruinen und mysteriöse Wälder. Baue Rohstoffe ab, besiege Monster und sammle Materialien, mit denen du Items, Waffen und Rüstungen herstellen kannst.Du spielst Ida, ein Mädchen, das zum ersten Mal das Elternhaus verlässt. Entlocke den vier Inseln ihre Geheimnisse, löse knifflige Rätsel und bezwinge mächtige Bosse. Nutze die Magie von Eis und Feuer, die rohe Gewalt der Keule oder eine der vielen anderen Waffen. Wenn du Heilung oder Immunitäten benötigst, können dir Eintöpfe und Tränke helfen, die Oberhand zu behalten." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer