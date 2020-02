Space Channel 5 VR: Kinda Funky Newsflash!: Ulala tanzt Ende Februar auf PSVR, andere Plattformen folgen

Grounding Inc

Mit Space Channel 5 VR: Kinda Funky Newsflash (Original: Space Channel 5 VR: Ukiuki Viewing) feiert Segas tanzende Kult-Reporterin Ulala ihr Comeback in der Realität. Jetzt hat Sega zusammen mit einem englischsprachigen Trailer auch den Releasetermin verraten: In Europa wird das Musikspiel am 26. Februar erscheinen - und das vorerst exklusiv für PSVR. In den USA darf man bereits einen Tag vorher mit den zwingend benötigten Move-Controllern loszappeln. Der Preis wird mit knapp 40 Dollar angegeben.Details zur geplanten Unterstützung für weitere Plattformen, genannt werden HTC Vive und Oculus Quest, sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Mehr Infos zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite Für die Entwicklung zeichnetverantwortlich. Zuvor produzierte das japanische Studio vornehmlich Spiele für mobile Plattformen. Zu den bekannteren Titeln dürfte das Actionspiel Crimson Dragon für die Xbox One zählen.Space Channel 5 feierte seine Premiere Ende 1999 auf Dreamcast, der bisher letzten Konsole von Sega. Das Spielkonzept stammt von Tetsuya Mizuguchi, dem wir auch Erfahrungen wie Rez Child of Eden oder Tetris Effect zu verdanken haben.Letztes aktuelles Video: Official English Trailer