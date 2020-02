Beautiful Desolation: Postapokalyptisches Abenteuer erscheint Ende Februar bei Steam und GOG

Beautiful Desolation wird am 26. Februar bei Steam und GOG veröffentlicht. Das haben die Entwickler von The Brotherhood auf der offiziellen Webseite und mit einem neuen Trailer bekanntgegeben. Im Zentrum des Abenteuers aus der Iso-Perspektive steht eine Endzeit-Geschichte in Afrodora, die Anfang der Achtziger beginnt. Ausgangspunkt ist ein dreieckiger Monolith, der plötzlich am Himmel erscheint. Als Dr. Mark Leslie untersucht man das ungewöhnliche Phänomen, doch spielen auch sein Bruder und Ex-Militär Don Leslie sowie ein Roboterhund namens "Poochie" wichtige Rollen.Das Projekt wurde mit der Unterstützung einer Kickstarter-Kampagne realisiert, bei der die Entwickler 120.000 Dollar angesetzt haben und letztlich Zusagen von knapp 140.000 Dollar erhielten. Zuvor hat das Studio u.a. an Stasis gearbeitet.Bei der Spielbeschreibung von Steam heißt es:"BEAUTIFUL DESOLATION ist ein isometrisches 2D-Abenteuerspiel, das in einer fernen Zukunft spielt. Entdecke eine postapokalyptische Landschaft, löse Rätsel, treffe neue Freunde und mächtige Gegner, schlichte Konflikte und kämpfe um dein Leben..."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer