Beautiful Desolation: Entwickler stellen Sci-Fi-Abenteuer in kommentierten Spielszenen vor

Die Entwickler von The Brotherhood geben einen ausführlichen Einblick in die Konsolenumsetzungen ihres narrativen Sci-Fi-Abenteuers Beautiful Desolation ( ab 15,11€ bei kaufen ) , die am 28. Mai erscheinen. In kommentierten, jeweils knapp 15 Minuten langen Spielszenen bekommt man einen Eindruck, wie sich das Spiel auf PS4 und Xbox One schlägt.Auf dem PC kann man bereits seit Februar 2020 in die futuristische Welt eintauchen. In unserem Test reichte es trotz guter Ansätze aber nur für eine Wertung im befriedigenden Bereich: "Überhaupt funktioniert Beautiful Desolation vor allem als reines Erzählspiel durchaus zufriedenstellend. Gleichzeitig gibt es aber sehr wohl Aufgaben, die man lösen muss, und der Weg dorthin ist über weite Strecken schlecht nachvollziehbar oder so umständlich versteckt, dass man nie das Gefühl hat, einer Lösung auf der Spur zu sein", meinte Ben.Kommentierte PS4-Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Kommentierte Spielszenen PS4Letztes aktuelles Video: Kommentierte Spielszenen Switch