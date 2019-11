Woven: Wolliges Rätselabenteuer für PC, PS4, Xbox One und Switch macht sich startklar - 4Players.de

Screenshot - Woven (PC) Screenshot - Woven (PC) Screenshot - Woven (PC) Screenshot - Woven (PC) Screenshot - Woven (PC) Screenshot - Woven (PC) Screenshot - Woven (PC) Screenshot - Woven (PC)

Alterego Games und die StickyLock Studios wollen das wollige Puzzle-Adventure Woven am 15. November 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen, im Microsoft Store für 19,99 Euro vorbestellen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Willkommen in einer Welt, in der einst Wollwesen in Frieden lebten. Stuffy ist ein wohlmeinendes, aber ziemlich ungeschicktes Stofftier, das die Welt alleine durchstreift. Glitch ist ein Glühwürmchen aus Metall, das sein Gedächtnis und seine Identität verloren hat. Wurde Stuffy zurückgelassen? Woher kamen all diese Maschinen plötzlich? Und was hat Glitch damit zu tun? Begleite sie sie auf ihrer Reise durch eine Welt aus Wolle, Stoff und verborgenen Gefahren.Die Welt von Woven ist voller Hindernisse und Herausforderungen. Sie müssen Blaupausen finden, um Stuffys Form und Fähigkeiten zu verändern. Elefantenbeine mögen stark sein, aber Kaninchenbeine können springen. Für jede Situation gibt es etwas, das passt. Halte Ausschau nach versteckten Wegen, während du die Welt erkundest. Finde Geheimnisse, die die vergessene Geschichte der Welt enthüllen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer