Daymare: 1998: Der Survival-Horrortrip beginnt Ende April auf PS4 und Xbox One

Screenshot - Daymare: 1998 (PS4) Screenshot - Daymare: 1998 (PS4) Screenshot - Daymare: 1998 (PS4) Screenshot - Daymare: 1998 (PS4) Screenshot - Daymare: 1998 (PS4)

Destructive Creations, All in! Games und Meridiem Games werden das bereits für PC erschienene Survival-Horrorspiel Daymare: 1998 am 28. April 2020 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen . Die PS4-Fassung wird zudem als Standard Edition und Black Edition im Einzelhandel erhältlich sein. Für die Portierung haben die Invader Studios Unterstützung von den Slipgate Studios erhalten.Spielbeschreibung des Herstellers: "DAYMARE: 1998 ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel mit Hardcore-Survival-Mechaniken und hartnäckigen Feinden. Eine strategische Vorgehensweise ist nötig, um die Kämpfe zu überstehen und die Rätsel zu lösen. Die Handlung wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und offenbart eine tiefgründige, rätselhafte Geschichte.Die Handlung beginnt mit einer geheimen Forschungsanlage, einer tödlichen Biowaffe und einem speziellen Sicherheitsteam, das eine Sicherheitslücke untersuchen soll, die zu eskalieren droht. Schlüpfe in die Haut eines Elitesoldaten, eines Helikopterpiloten und eines Försters, die sich inmitten eines Vorfalls wiederfinden, der eine kleine, friedliche Stadt in eine Todeszone und ihre Einwohner in blutrünstige Monster verwandeln wird. Kümmere dich zunächst um die Kreaturen, bevor du nach weiteren Hinweisen suchst. Plane deine Schritte gründlich, denn deine Ressourcen sind begrenzt! Wenn ein Daymare zur Realität wird, ist alles möglich..."Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer