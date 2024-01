Granblue Fantasy: Relink: Potenzieller JRPG-Hit bekommt kostenlose Demo für PlayStation 4 und 5

Granblue Fantasy Relink: Kostenlose Demo lockt auf PlayStation 4 und 5

Schon 2016 machtedas erste Mal von sich reden: Die ursprüngliche Ankündigung sprach auch von einer PlayStation VR-Version, die mittlerweile jedoch aufgegeben wurde.Stattdessen erscheint das japanische Rollenspiel nun nach fast acht langen Jahrenund wer eine Sony Konsole sein Eigen nennt, kann zumindest probehalber schon jetzt loslegen. Eineist ab sofort auf beiden Plattformen verfügbar und lädt euch ein, bereits vor Release in das Granblue Fantasy-Universum einzutauchen.Auf der PlayStation Store-Seite von Granblue Fantasy Relink könnt ihr die kostenlose Demo schon jetzt herunterladen und werdet dort auch gleich darüber informiert, was euch im Schnupperkurs so alles erwartet. Demnach bieten euch die Entwickler, die sich in die Bereicheunterteilen. Der Übungsmodus soll euch wenig überraschend die Charaktere und deren Spielweise näherbringen, damit ihr für die ersten Heldentaten gerüstet seid.Im Story-Modus könnt ihr derweil schon jetzt in diereinschauen, auch wenn unklar ist, an welcher Stelle man euch ins Geschehen wirft. Der Questbereich lockt zu guter Letzt mit ein paar Aufgaben, die ihrabschließen dürft, um ein erstes Gefühl für die Nebenaufträge des Rollenspiels zu bekommen.Während sich der Spielfortschritt leider nicht in die Vollversion mitnehmen lässt, belohnen euch dermit einigen Gegenständen für das fertige Spiel, das dann am 1. Februar für die PlayStation 4 und 5 sowie den PC erscheint.dürften den Namen Granblue Fantasy bereits seit geraumer Zeit kennen, wenn auch eigentlich eher aus dem Mobile- und Fighting Game-Bereich.Mit einer Gruppe bestehend aus vier Charakteren durchstreift ihr in Granblue Fantasy Relink nun aber eine gigantische Welt, fechtet Echtzeitkämpfe aus und genießt ein v. Wir haben uns derweil im Dezember mit dem frisch veröffentlichten Fighting Game-Ableger geprügelt und verraten,