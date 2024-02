Granblue Fantasy: Relink: Vom Fighting Game zum RPG: Der Genre-Wechsel, den ich herbeigesehnt habe

Granblue Fantasy Relink: Die Arena hinter sich lassen

Endlich eine erkundbare Welt

Endlich nicht mehr nur Kulisse: Zumindest einen Teil der Inseln im Wolkenmeer von Granblue Fantasy kann ich dank Relink nun wirklich erkunden.

Die Ankündigung vonist mittlerweile schon einige Jahre her und zwischendurch habe ich fast nicht mehr daran geglaubt, dass das Spiel tatsächlich eines Tages erscheinen würde.Nun ist es endlich soweit und das für sein(e) Fighting Game(s) bekannte Franchise wird zum Rollenspiel:, der meinen spielerischen Vorlieben mehr als nur entgegen kommt. Schon inschrieb ich darüber, wie sehr mir das Fantasy-Universum mit seinem Artstyle und seinen Charakteren zusagt, ich als Prügelanfänger aber meist schnell die Lust verliere. Dank demhat das nun ein Ende.Die Ausgangslage und die Hauptcharaktere von Granblue Fantasy Relink sind mir als Fan der beiden Fighting-Vertreter deshalb natürlich bekannt: Mit der, einem überdimensionalen Flugschiff, segelt unsere Crew, unter anderem bestehend aus meiner Wenigkeit, der Astralbestien kontrollierenden Lyria und dem kleinen Drachenwesen Vyrn, durch das Zegagrande-Himmelsreich. Leider verläuft unsere Reise nicht reibungslos: Einige wildgewordene Flugechsen attackieren die Grandcypher und bieten so praktischerweise die perfekte Gelegenheit, um diezu lernen.Das ist, wer hätte es gedacht, natürlich eine ganze Ecke. Statt einer schier endlosen Reihe an Combos, die man sich im 2D-Ableger merken müsste, um in den oberen Rängen mitspielen zu dürfen, sind die Gefechte in Granblue Fantasy Relink zumindest auf dem Papier herrlich simpel: Neben einfachen Schwertschlägen verfüge ich noch über etwas eindrucksvollere Kombinationsangriffe, die ich mit einer weiteren Taste ausführen kann, sowie über ein Ausweich- und ein Blockmanöver. Später kommen mitzwar noch ein paar weitere Optionen hinzu, seine „easy to pick-up“-Identität geht dabei aber nicht verloren.Obwohl ich mich erfolgreich gegen die Bedrohung wehre, muss Lyria zum Äußersten greifen und denbeschwören. Im ersten Moment leistet das legendäre Biest zwar Gehorsam und vertreibt die Flugechsen, dreht dann aber durch und bringt uns selbst zum Absturz. Also heißt es, erst einmal die nächstgelegene Stadt aufzusuchen, die Grandcypher dort reparieren zu lassen und zu untersuchen, was denherbeigeführt haben könnte. Denn Bahamut ist offenbar nicht als einziger betroffen und schon bald naht das nächste Unglück…Mein größtes persönliches Problem mit Fighting-Games ist dieLimitierung auf die 2D-Kämpfeund dialoglastige Sequenzen im Story-Modus:, eine wunderschöne Welt zu erkunden, mit Charakteren zu quatschen oder vielleicht mal einen netten Nebenauftrag zu erfüllen.Nichts davon kann oder sollte ein Fighting Game sein, das Genre ist mittlerweile derart geschliffen und perfektioniert, dass man zumindest am Grundprinzip kaum noch etwas verändert – und das ist auch völlig in Ordnung.Aber wenn ich einwieoder den Nachfolgersehe, dann vermisse ich die erwähnten Features einfach, um voll und ganz in dem interessanten Universum aufzugehen. Umso froher bin ich, dass Relink abseits der-mäßigen Missionen, bei denen man Materialien sammelt, um seine Ausrüstung zu verbessern,, was ich mir von dem Franchise schon seit meinem ersten Berührungspunkt damit gewünscht habe.Diesind zwar nach wie vor hübscher als die ansehnlichen, aber keineswegs beeindruckenden 3D-Modelle, mit denen ich durch die farbenfrohe Fantasy-Welt stromere. Nichtsdestotrotz fühle ich mich jetzt endlich als Teil dieses Universums und werde nicht nach jedem Kampf vom Navigieren durch Menüs, der Charakterauswahl oder der Online-Suche nach neuen Gegnern aus der Immersion gerissen. Mit seinen offenen 3D-Umgebungen, egal ob Städte oder Wildnis,, die das Granblue Fantasy-Franchise von Anfang an ausgestrahlt, bisher aber noch nie in der Art umgesetzt hat.Wie lange mich das alles, bleibt abzuwarten: Aktuell stehe ich noch recht am Anfang und mussaufpassen, dass icherkranke. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon jetzt darauf, die Welt von Granblue Fantasy Relink genauer unter die Lupe zu nehmen – jetzt, wo ich das außerhalb der 2D-Duelle und den Textboxen endlich richtig tun kann.