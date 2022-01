From Software: From Software: Details zu einem neuen Armored-Core-Spiel angeblich in einer Umfrage aufgetaucht

Laut aktueller Informationen soll Entwicklerstudio From Software offenbar am nächsten Teil von Armored Core arbeiten. Ein Nutzer aus dem ResetERA-Forum hat vor wenigen Tagen an einer Umfrage teilgenommen, die nicht nur eine Beschreibung des Spiels beinhaltete, sondern auch erste Bilder sowie zwei Gameplay-Videos mit einer Länge von jeweils 30 Sekunden. Jedoch konnte das Material wegen eines Wasserzeichens nicht geteilt werden. Einen Screenshot der Beschreibung gibt es hingegen im Forum. Hier wird das Spiel als Third-Person-Mecha-Shooter in einer großen offenen Spielwelt vorgestellt. Hinter dem Projekt steckt erneut Hidetaka Miyazaki, der auch schon für die Welten von Dark Souls und Elden Ring verantwortlich war.Eines der beiden Gameplay-Videos soll den ersten Boss-Kampf des neuen Armored-Core-Spiels gezeigt haben. Laut des Nutzers im ResetERA-Forum sollen hier Ähnlichkeiten zur Souls-Reihe aufgefallen sein. Offenbar gab es zudem Hinweise auf einen Koop-Modus für das Projekt. From Software hat in der Vergangenheit immer wieder erwähnt, dass Armored Core weiterhin ein Thema für das Studio sei. Im Jahr 2012 wurde mit Armored Core 5 der bislang letzte Ableger für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Der Release von Elden Ring ist für den 25. Februar 2022 geplant. Möglicherweise gibt es ja danach erste Details zum neuen Armored Core von From Software.