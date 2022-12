From Software: Neues Spiel der Elden Ring-Macher offiziell enthüllt

From Software: Armored Core VI erscheint 2023

Nachdem das japanische Entwicklerstudio From Software mit einem neuen Elden Ring-DLC erst vor zwei Tagen sein aktuelles Werk bestückte, wendet man sich jetzt wieder seinen Ursprüngen zu.Mit einer frischen Enthüllung bei den Game Awards bringt man nämlich die lang verschollene Mecha-Marke Armored Core wieder aufs Spielfeld: Das 1997 begründete Franchise erhielt bis 2013 regelmäßig neue Titel, doch nach Armored Core: Verdict Day war Schluss – bis jetzt. Fans der Reihe dürfen mit Armored Core VI: Fires of Rubicon nämlich nächstes Jahr wieder in motorisierte Roboter steigen.Zur Feier der Ankündigung servierte From Software bereits einen fast dreiminütigen Trailer, der in bester Tradition mit ein paar cinematischen Zwischensequenzen das kommende Spiel in Szene setzt, aber noch kein Gameplay im Gepäck hat. Im Vordergrund des Werbevideos stehen wenig verwunderlich die titelgebenden Mech-Roboter.Die scheinen sich in den Trümmern der Zivilisation zurecht finden zu müssen, denn die Erdoberfläche sieht alles andere als bewohnbar aus. Dazu passen auch die beiden Texteinblendungen „Füttere das Feuer“ und „Lass die letzten Aschen brennen“, die gleichzeitig Endgültigkeit und neue Hoffnung symbolisieren können. Dass ein zerlegter Planet noch lange keinen Grund für Frieden bedeuten muss, beweist der Trailer zu Armored Core VI allerdings auch.Die gigantischen Roboter geben sich gegenseitig ganz schön eins auf die Mütze und feuern ihr ganzes Arsenal ab, um die gegnerische Seite auszulöschen. Um auf dem Schlachtfeld nicht unterzugehen, müsst ihr euren gesteuerten Mech natürlich mit verschiedenen Teilen ausrüsten und das auf der offiziellen Website angeteaserte Customization-System voll ausnutzen. Wer von den mechanisierten Kriegsteilnehmern die Oberhand haben wird, erfahren wir dann 2023.Dann soll Armored Core VI: Fires of Rubicon nämlich offiziell für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One, die Xbox Series S | X sowie den PC via Steam erscheinen. Mit der Ankündigung haben sich die Gerüchte rund um ein neues Armored Core nun endlich bestätigt und sicherlich handelt es sich beim neuen Ableger auch um das Spiel, das sich laut Miyazaki schon im Juni in der Endphase befand