Remedy Entertainment: Rechte an Alan Wake zurückgekauft - 4Players.de

Remedy Entertainment hat die Rechte (Veröffentlichungsrechte) an der Marke "Alan Wake" zurückgekauft. Das finnische Studio hatte Alan Wake (2010) und Alan Wake's American Nightmare (2012) entwickelt. Microsoft fungierte damals als Publisher und Rechteinhaber.Remedy Entertainment stemmt diesen Rückkauf aus einmaligen Einnahmen in Höhe von 2,5 Mio. Euro, die im ersten Halbjahr 2019 durch Lizenz- und Nutzungsgebühren erzielt wurden. Zusätzlich zu dem Rückkauf der Alan-Wake-Lizenzrechte möchte das Studio weiter in die Entwicklung neuer Spiele investieren. Zusätzliche Angaben wurden in der Pressemitteilung nicht gemacht.Das Studio arbeitet derzeit an Control (27. August 2019) für PC, PlayStation 4 und Xbox One - sowie an einem CrossFire-Projekt in Zusammenarbeit mit Smilegate.