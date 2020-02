Remedy Entertainment: Hat drei Spiele in Arbeit - inklusive eines Live-Service-Titels

Remedy Entertainment hat bei der Verkündung seines Geschäftsberichts für 2019 verraten, dass das Unternehmen momentan drei Spiele in Arbeit hat: Darunter befindet sich laut pcgamer.com auch ein "Live-Service-Titel", also ähnlich konzipiert wie z.B. Destiny 2 oder The Division 2 . Da sich das grafisch eindrucksvolle Quantum Break so gut geschlagen habe und zusammen mit Alan Wake viel in die Kasse gespült habe, habe man sich für die Entwicklung des momentanen Spiele-Trios entschieden.Beim ersten handelt es sich um die Singleplayer-Komponente zu Smilegate's Egoshooter CrossFire X , welche im Laufe des Jahres für Xbox One erscheinen soll. Dank der Popularität in Asien habe sich das Original-Crossfire mit über 660 Mio. registrierten Accounts zum meistgespielten Titel der Welt entwickelt. CrossFireX soll der Marke auch im Westen einen Beliebtheitsschub verpassen.Zum zweiten und dritten Titel sei dagegen kaum etwas bekannt. Eines davon nutze Remedys "eigene Marken" - es könne also etwas zu Alan Wake oder auch etwas anderes oder eine komplett neue Serie sein - wobei pcgamer.com auf ein firmentypisches Action-Adventure für Einzelspieler tippt.Bei dem Live-Service-Titel schließlich handle es sich um Vanguard, welches laut CEO Tero Virtala "langfristige Service-basierte Mehrspieler-Erfahrungen mit manchen von Remedys einzigartigen Game-Features" bringen soll. Derzeit ist man im Unternehmen offenbar noch damit beschäftigt, auszuarbeiten, an welchen eigenen Vorbildern man sich tonal und mechanisch orientiert: Momentan bereite man sich auf die Pre-Production vor, so Virtala.Auch Control hat man noch nicht hinter sich gelassen. Laut Virtala hätten sich die Verkäufe "auf einem guten Level" eingependelt, zumal sich die zwei im September angekündigten Erweiterungen nach wie vor in Arbeit befinden.