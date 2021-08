Remedy Entertainment: Ist weiter auf Wachstumskurs; Control erreicht mehr als zehn Mio. Spieler

Remedy Entertainment ist laut dem jüngsten Geschäftsbericht weiter auf Wachstumskurs (April-Juni 2021: Umsatz: 9,4 Mio. Euro; Betriebsergebnis: 2,3 Mio. Euro). Die Einnahmen von Control waren im zweiten Quartal 2021 etwas höher als im zweiten Quartal 2020. Das Action-Adventure wurde seit dem Verkaufsstart im August 2019 von über zehn Millionen Personen gespielt, u.a. dank dem Xbox Game Pass, Rabattaktionen und einer Gratis-Aktion im Epic Games Store."Das wachsende Publikum und der Bekanntheitsgrad der Marke sind wertvoll für die weitere Unterstützung von Control und die Entwicklung von Condor - und wir befinden uns in der frühen Konzeptionsphase für ein zukünftiges Control-Spiel mit einem größeren Budget", heißt es von Tero Virtala (CEO). "Im Juni unterzeichneten wir einen Co-Publishing- und Entwicklungsvertrag mit 505 Games für ein neu angekündigtes Spielprojekt namens Condor. Condor ist ein kooperatives 4-Spieler-PvE-Spiel (Spieler gegen die computergesteuerte Umgebung), das in der Welt (...) von Control angesiedelt ist. Darüber hinaus haben wir uns auf eine Zusammenarbeit für ein zukünftiges Control-Spiel mit größerem Budget geeinigt. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir in der Lage sind, Franchises zu entwickeln, aus denen mehrere erfolgreiche, qualitativ hochwertige zukünftige Spiele entstehen können. Mit einem vertrauenswürdigen Partner wie 505 Games können wir auch unsere Rolle als Publisher strategisch ausbauen."Des Weiteren kümmert sich ein kleines Crossfire-Team bei Remedy um den Story-Modus von Crossfire HD und CrossfireX . Virtala rechnet mit der Veröffentlichung im Laufe des Jahres für Xbox One und Xbox Series X/S. Der Multiplayer-Modus von Crossfire HD wurde in China bereits im Juni von Smilegate und Tencent veröffentlicht.Das AAA-Spielprojekt, das in Zusammenarbeit mit Epic Games realisiert wird, befindet sich mittlerweile im vollen Produktionsmodus (Gerücht: Alan Wake 2). Ein zweites, kleineres Spiel befindet sich ebenfalls im vollen Produktionsmodus. Beide Titel sind im Shared-Universe (Remedy Connected Universe) von Alan Wake und Control angesiedelt sind. Last but not least soll die Entwicklung von Vanguard (Free-to-play; Koop) gut voranschreiten. Mit ausgewählten internen und externen Partnern werden erste Gameplay-Tests durchgeführt.Das Unternehmen wächst weiter und beschäftigt mittlerweile fast 300 Mitarbeiter (Ende Juni: 293). Zudem sind noch weitere Stellen ausgeschrieben.Tero Virtala (CEO): "Ich bin zufrieden mit den Fortschritten, die wir im Jahr 2021 bisher gemacht haben. Unsere finanzielle Position ist stärker als zuvor. Control erreicht weiterhin neue Spieler, wird mit neuen Spielen ausgebaut und ist ein starker Beweis für unsere Fähigkeit, genreprägende Spiele und Marken zu schaffen. Unser Multiprojektmodell entwickelt sich kontinuierlich weiter und wir nähern uns einer Phase, in der wir häufiger und regelmäßiger neue Spiele auf den Markt bringen können. Wir sind auf dem besten Weg, unsere ehrgeizigen langfristigen Wachstumsziele zu erreichen."