Remedy Entertainment: Ankündigung von Alan Wake 2 bei The Game Awards 2021?

Es gibt bereits seit langer Zeit immer wieder Gerüchte und Spekulationen rund um Alan Wake 2. Eine offizielle Ankündigung durch das Entwicklerstudio Remedy Entertainment gibt es aber bisher noch nicht. Das könnte sich jedoch schon sehr bald ändern.In der jüngsten Ausgabe des Podcasts vom Insider "Nate the Hate" kam zunächst der bekannte Gaming-Journalist Jeff Grubb auf das Thema zu sprechen. Er spekulierte recht vage, dass die Ankündigung von Alan Wake 2 im Rahmen von The Game Awards 2021 stattfinden könnte. Nate selbst befeuerte die ganze Sache kurze Zeit später zusätzlich. Er sei sich sogar ziemlich sicher, dass Remedy und Epic Games die große Bühne des Events nutzen werden, um einen Hype rund um die Marke im Allgemeinen und Alan Wake 2 im Speziellen aufzubauen. Eine Stellungnahme der beiden Studios steht bislang allerdings aus.Spätestens heute Nacht dürften wir alle etwas schlauer sein. The Game Awards 2021 finden am 10. Dezember 2021 um 2:00 Uhr deutscher Zeit statt. Unabhängig davon, ob Alan Wake 2 tatsächlich angekündigt wird, darf man sich auf einiges freuen.Zuletzt tauchte Remedys Schriftsteller in Alan Wake Remastered auf, das am 5. Oktober 2021 für PC (via Epic Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S veröffentlicht wurde. Den Test von 4Players.de zur überarbeiteten Horror-Action findet ihr hier