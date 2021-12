Remedy Entertainment: Control-Macher kündigen Koop-Shooter Vanguard an, Vetriebs-Partnerschaft mit Tencent

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Remedy Entertainment (Control, Quantum Break) an einigen neuen Spielen arbeitet, darunter z.B. das jüngst angekündigte Alan Wake 2 sowie den Story-Modus für das im Februar erscheinende CrossfireX . Jetzt hat sich das finnische Entwicklerstudio in einer Pressemeldung zu Wort gemeldet und zusätzlich "Vanguard" angekündigt.Dabei handelt es sich aber lediglich um einen Arbeitstitel und nicht den finalen Namen des Spiels. Doch immerhin gibt es bereits die ersten handfesten Informationen. Demnach verbirgt sich dahinter ein Multiplayer-Shooter mit einem starken Fokus auf Koop-Kämpfe, der auf Unreal-Technologie aufsetzt und für PC sowie Konsolen erscheinen soll. Das Spiel setzt auf ein Free-to-Play-Modell und soll sich daher wohl nach dem Launch über Mikrotransaktionen finanzieren. Diesbezüglich hat Remedy Entertainment allerdings bisher keine genaueren Details verraten. Für das eigentliche Spielgeschehen versprechen die Entwickler eine Mischung aus actionreichem Gameplay sowie Remedy-typischen Story-Aspekten. Was man sich darunter vorstellen darf, bleibt ebenfalls erst einmal offen.Um Vanguard realisieren zu können, ist Remedy Entertainment eine Partnerschaft mit dem chinesischen Konzern Tencent eingegangen. In deren Rahmen teilen sich beide Firmen die Entwicklungskosten, Tencent hat sich zudem die Rechte für eine Mobile-Version des Koop-Shooters gesichert. Das weltweite Publishing liegt bei Remedy, mit Ausnahme von Asien - hier wird sich Tencent um Veröffentlichung und Lokalisierung kümmern. Bis zum Release von Vanguard wird es wohl noch einige Jahre dauern. Derzeit befindet sich das Projekt noch in einer so genannten "Proof-of-Concept“-Phase. Es wäre daher verwunderlich, wenn das Spiel vor 2023 auf den Markt kommen würde.