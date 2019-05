Sunless Skies: Kostenlose Erweiterung "Vagabond" erscheint nächsten Monat - 4Players.de

Im nächsten Monat soll mit Vagabond eine kostenlose Erweiterung für Sunless Skies veröffentlicht werden. Das hat Entwickler Failbetter Games nach Angaben von PC Gamer angekündigt. Genauer gesagt ist es am 12. Juni und damit der E3-Woche soweit.Dabei hilft man nicht nur einer neuen Gruppe aus Wanderern bei ihrer Suche dem Sugarspun Garden, bei dem es sich um einen wundervollen Ort handeln soll. Auch an bereits existierenden Schauplätzen wie Xanthous Moon und Regent's Tears soll es neue Handlungsstränge geben.Nach dem Vagabond-Update will das Studio sich übrigens in Zukunft stärker auf die Überarbeitung der Bildschirmanzeigen, der Charakterentwicklung und der Survival-Aspekte konzentrieren. Daher wird man dem Spiel vorerst keine weiteren Events und Begegnungen mehr hinzufügen.Letztes aktuelles Video: Video-Test