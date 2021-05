Sunless Skies: Sovereign Edition für PC und Konsolen soll am 19. Mai erscheinen

Am 19. Mai soll mit der Sovereign Edition nicht nur eine überarbeitete Fassung des ebenso bezaubernden wie morbiden Abenteuers ( zum Test ) erscheinen: Sunless Skies wird dann auch zum ersten Mal für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein. Das gab Entwickler Failbetter Games bekannt - mit dem Hinweis, dass sich das Releasedatum durch die auf Konsolen notwendige Zertifizierung noch ein wenig verschieben könne.Dabei hätten die überarbeitete Ausgabe sowie die Konsolenumsetzungen schon im vergangenen Jahr erscheinen sollen, Letztere benötigten allerdings mehr Zuwendung als gedacht, um eine zufriedenstellende Performance zu erreichen.Die Sovereign Edition enthält nicht nur das auf PC bereits 2019 veröffentlichte Spiel samt aller danach vorgenommenen Verbesserungen und Erweiterungen, sondern auch komplett neue Ergänzungen. Dazu zählen zusätzliche Handelsmöglichkeiten, die Möglichkeit den Charakter auch mit Erreichen des höchstens Levels weiter zu entwickeln, ein verändertes Speichersystem sowie eine überarbeitete Controller-Steuerung.Für Besitzer von Sunless Skies wird das Update selbstverständlich kostenlos sein, Failbetter weist allerdings darauf hin , dass man seinen Spielstand vor der Veröffentlichung noch einmal kurz in einer aktuellen Vesion laden sollte, um kleine Ungereimtheiten zu vermeiden. Tut man das nicht, verliere man u.U. zwar nicht den Fortschritt, müsse aber in New Winchester neu starten, da das Programm "vergisst", welche Gebiete man bereits entdeckt hatte.In der GOG-Version wird ein mit der Sovereign Edition geladener Spielstand zudem nicht mit älteren Versionen kompatibel sein. Wer später noch frühere Versionen nutzen will, sollte seinen Spielstand daher vor dem Erscheinen des Updates separat sichern. Weitere Hinweise und eine Liste zahlreicher Änderungen findet ihr auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Sovereign Edition