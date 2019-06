Wasteland 3: Der Trip ins frostige Colorado beginnt im Frühjahr 2020 - 4Players.de

Im "Frühjahr 2020" wird Wasteland 3 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One (auch via Xbox Game Pass) erscheinen . Während der Fig-Finanzierungskampagne war man noch von einer Veröffentlichung im vierten Quartal 2019 ausgegangen. Wenn alles nach Plan läuft, startet aber im August 2019 der Alphatest für Fig-Unterstützer (ab First-Access-Pledge). Ende Herbst 2019 soll die Beta bzw. der Early Access anlaufen. Noch bis Ende Juni läuft das Crowdfunding via Crowdox inXile Entertainment und Deep Silver schreiben: "Die legendäre Serie, die das post-apokalyptische Videospiel-Setting wie kein zweites geprägt hat, lässt die Spieler erneut in die Rolle eines Desert Rangers schlüpfen. Die trockene, staubige Hitze des amerikanischen Südwestens wird nun gegen das gefrorene Colorado getauscht. Wasteland 3 lässt den Spieler neue Gebiete erkunden und auf ungastliche Einheimische treffen. Zusätzlich zu den erzählerischen Möglichkeiten, daraus resultierenden Konsequenzen und dem taktischen rundenbasiertem Kampfsystem, für das die Serie bekannt ist, bietet Wasteland 3 eine Reihe neuer Features wie zum Beispiel das dynamische Dialog-System, ein ausbaufähiges Fahrzeug und die Möglichkeit, die Geschichte mit einem Freund online zusammen zu erleben."Brian Fargo: "Wasteland 3 ist für inXile und mich ein Herzensprojekt. Ich habe bereits 1988 am ersten Wasteland mitgearbeitet, und das Sequel war ein großartiger Crowdfunding-Erfolg. Die Serie ist uns sehr wichtig! Dank unserer Partnerschaft mit Deep Silver und Microsoft ist es uns möglich, den Fans die tiefe, immersive Wasteland-Erfahrung zu bieten, die sie sich wünschen."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Spielszenen-Trailer