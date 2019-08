Wasteland 3: Videogrüße aus dem eisigen Ödland von Colorado - 4Players.de

Screenshot - Wasteland 3 (Linux) Screenshot - Wasteland 3 (Linux) Screenshot - Wasteland 3 (Linux) Screenshot - Wasteland 3 (Linux) Screenshot - Wasteland 3 (Linux)

inXile Entertainment und Deep Silver haben anlässlich der gamescom 2019 einen neuen Trailer zu Wasteland 3 veröffentlicht, der aktuelle Spielszenen aus dem im Frühjahr 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One (auch im Xbox Game Pass) erscheinenden Endzeit-Rollenspiel zeigt:Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Spielszenen-TrailerDas Video zeige, wie der Patriarch Colorados "die Desert Ranger in sein Land ruft und sie vor den Gefahren warnt, die sie dort erwarten. Da die Heimat der Ranger, Arizona, von der Hilfe des Patriarchen abhängig ist, bleibt den Rangern keine Wahl und sie stellen sich dem gefrorenen Wasteland, treten gegen Banden und Kultisten an, die dort ihr zweifelhaftes Zuhause haben und legen ihre ganze Hoffnung in das Wort des Patriarchen."In Köln kann Wasteland 3 am Stand von Deep Silver & Friends in Halle 9 angespielt werden. Gleichzeitig erhalten Backer, die das Spiel bei Fig unterstützt haben, Zugang zur Alpha-Version.