Wasteland 3: Wird im Mai 2020 erscheinen; die gefrorene Wüste von Colorado im Trailer - 4Players.de

Brian Fargo (Frontmann von inXile Entertainment) hat zum Abschluss der X019 in London den Veröffentlichungstermin von Wasteland 3 bekanntgegeben. Das Endzeit-Taktik-Rollenspiel wird am 19. Mai 2020 erscheinen."Die postapokalyptische Welt von Wasteland 3 ist inspiriert von den 80er Jahren und erzählt eine brandneue Story in der gefrorenen Wüste von Colorado."Letztes aktuelles Video: X019 - 1987 TrailerinXile Entertainment und Deep Silver schreiben: "Die legendäre Serie, die das post-apokalyptische Videospiel-Setting wie kein zweites geprägt hat, lässt die Spieler erneut in die Rolle eines Desert Rangers schlüpfen. Die trockene, staubige Hitze des amerikanischen Südwestens wird nun gegen das gefrorene Colorado getauscht. Wasteland 3 lässt den Spieler neue Gebiete erkunden und auf ungastliche Einheimische treffen. Zusätzlich zu den erzählerischen Möglichkeiten, daraus resultierenden Konsequenzen und dem taktischen rundenbasiertem Kampfsystem, für das die Serie bekannt ist, bietet Wasteland 3 eine Reihe neuer Features wie zum Beispiel das dynamische Dialog-System, ein ausbaufähiges Fahrzeug und die Möglichkeit, die Geschichte mit einem Freund online zusammen zu erleben."