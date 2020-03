We have an important update on Wasteland 3’s release date. pic.twitter.com/hiX1CygcUk



Die Veröffentlichung von Wasteland 3 ist vom 19. Mai 2020 auf den 28. August 2020 verschoben worden. Brian Fargo, Chef von inXile Entertainment, erklärte in einer Stellungnahme auf Twitter, dass der Wechsel in Home-Office-Arbeitsverhältnisse aufgrund der Covid-19-Pandemie "größere logistische Herausforderungen" mit sich bringen würde.Darüber hinaus hätten sie die volle Unterstützung von Microsoft und Deep Silver noch einige Woche mehr an dem Projekt zu arbeiten, damit die Qualität möglichst hoch ausfällt. So könnten sie sich besser und ausführlicher den Beta-Rückmeldungen und dem Feintuning (Stichwort: Koop-Modus) widmen.Letztes aktuelles Video: X019 - 1987 Trailer