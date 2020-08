Wasteland 3: Koop-Modus im Trailer

Deep Silver und inXile Entertainment haben den Koop-Trailer für Wasteland 3 veröffentlicht. In dem kooperativen Mehrspieler-Modus können zwei Spieler (gemeinsam) die Geschichte erleben, sofern man seinem Mitspieler vertrauen kann. Das Taktik-Rollenspiel erscheint am 28. August 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One (Xbox Game Pass). Unser Test befindet sich in Arbeit.Letztes aktuelles Video: KoopTrailerProduktbeschreibung laut Publisher: "Die Veröffentlichung von Wasteland 3 ist für Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4, Windows, Mac und Linux geplant. Die legendäre Serie, die das Genre der Post-Apokalypse in Videospielen begründet hat, bietet Spielern die Möglichkeit , erneut die Rolle eines Desert Rangers zu übernehmen - Männer und Frauen des Gesetzes in einer post-apokalyptischen Welt und mit der Aufgabe betraut, die Zivilisation aus der Asche einer vergangenen Welt zu hieven. Vom Staub und der trockenen Hitze des amerikanischen Südwestens in das erbarmungslose und fortwährend vom Frost gebeutelte Colorado - Wasteland 3 bietet zahlreiche neue Umgebungen und Örtlichkeiten, anpassbare Fahrzeuge, packende Kämpfe und erstmals in der Serie einen Koop-Modus für zwei Spieler. Das alles verpackt in eine tiefgründige, reaktive Story voller Twists, Kehrtwenden und erbarmungslosen ethischen Entscheidungen, die sowohl Wasteland-Veteranen als auch Neueinsteiger von der ersten Minute an begeistern wird."