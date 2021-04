Wasteland 3: inXile Entertainment plant zwei Erweiterungen

There will two expansions in total for Wasteland 3 and we add content into Ranger HQ and provide extra audio throughout the main game to increase reactivity. Plus, we added quite a few more songs for the game.



If you loved Polly, you’ll love his new lines and if you don’t like Polly... do not bring him into the expansion. pic.twitter.com/ZwPOWaKEuR



Nach der Ankündigung der ersten Erweiterung The Battle of Steeltown für Wasteland 3 ab 21,99€ bei kaufen ) hat Brian Fargo (Chef von inXile Entertainment) via Twitter bestätigt, dass sie aktuell zwei Erweiterungen planen würden. Bisher hatten sich die Entwickler diesbezüglich noch nicht konkret geäußert. Außerdem würden sie das Ranger-HQ und die Reaktivität des Hauptspiels mit weiteren Sounds ausbauen wollen. Sie würden auch einige neue Songs hinzufügen.Wasteland 3 ist im August 2020 veröffentlicht worden und kämpfte auf allen Plattformen (vor allem den Konsolen) mit technischen Problemen, Bugs und Abstürzen. Es wirkte allgemein sehr unfertig. Seither haben die Entwickler mehrere (große) Patches rausgebracht und jüngst mit dem Update 1.3.3 einen Permadeath-Modus, "Difficult Skills Checks" für fortgeschrittene Spieler und eine Respec-Möglichkeit (Neuverteilung von Attributen etc.) eingeführt.Wasteland 3: The Battle of Steeltown wird am 3. Juni 2021 auf PC und Konsolen zum digitalen Download verfügbar sein. Die Spieler können den Fabrikkomplex von Steeltown im Solo-Modus oder gemeinsam mit Freunden im Koop erkunden, neue Quests annehmen und sich einer Horde neuer Roboter-Feinde stellen."Der taktische Kampf wurde um neue Mechaniken erweitert - verheerende Angriffsanimationen, stapelnde Statuseffekte, Elementarschilde, Telegraphenangriffe und nicht tödliche Waffe -, die den Kämpfen eine neue Dimension verleihen und es den Spielern ermöglichen, Gefechte in Steeltown auf ganz neue Weise bestreiten. Diese neuen Elemente werden zusammen mit neuen Waffen, Rüstungen und Begegnungen auch in das Basisspiel erweitert, was Wasteland 3 zu einer völlig neuen Erfahrung macht. Je nachdem, wie weit die Spieler bereits fortgeschritten sind, den Kampf und die Ausrüstung wann skalieren wird Betreten von Steeltown, um Level-gemäße Herausforderungen zu gewährleisten", heißt es von inXile Entertainment und Deep Silver.