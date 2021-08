Wasteland 3: Erweiterung Cult of the Holy Detonation angekündigt; Colorado Collection enthüllt

Wasteland 3

Die preisgekrönte Fortsetzung des Wasteland-Franchise bringt die Desert Ranger in das gefrorene Ödland von Colorado, wo sie mit Gangs, Kulten und psychopathischen Clowns fertig werden müssen, um einer weiteren Front des Ödlands Stabilität zu bringen.





Die preisgekrönte Fortsetzung des Wasteland-Franchise bringt die Desert Ranger in das gefrorene Ödland von Colorado, wo sie mit Gangs, Kulten und psychopathischen Clowns fertig werden müssen, um einer weiteren Front des Ödlands Stabilität zu bringen. The Battle of Steeltown

Der Produktionskomplex von Steeltown ist zum Erliegen gekommen und liefert keine Maschinen und Roboter mehr, die für die Kriegsanstrengungen von Colorado notwendig sind. Es liegt an den Rangern, die Maschinen wieder zum Laufen zu bringen, was es auch kosten mag.





Der Produktionskomplex von Steeltown ist zum Erliegen gekommen und liefert keine Maschinen und Roboter mehr, die für die Kriegsanstrengungen von Colorado notwendig sind. Es liegt an den Rangern, die Maschinen wieder zum Laufen zu bringen, was es auch kosten mag. Cult of the Holy Detonation

Reise in den „Cheyenne Mountain“-Komplex, um Besitz von einer Energiequelle zu ergreifen, die Colorado Springs in ein elektrifiziertes Land der Träume verwandeln könnte, oder in einen rauchenden Krater. Es liegt an den Rangern, wie sie mit dieser hochexplosiven Situation umgehen.





Reise in den „Cheyenne Mountain“-Komplex, um Besitz von einer Energiequelle zu ergreifen, die Colorado Springs in ein elektrifiziertes Land der Träume verwandeln könnte, oder in einen rauchenden Krater. Es liegt an den Rangern, wie sie mit dieser hochexplosiven Situation umgehen. Colorado Survival Gear

Beginne dein Abenteuer mit einem Set an Bonus-Schneeausrüstung, das deine Ankunft in Colorado ein klein wenig erleichtert.

inXile Entertainment hat die zweite und gleichzeitig letzte Erweiterung für das Endzeit-Rollenspiel Wasteland 3 ( ab 19,98€ bei kaufen ) angekündigt: Der DLC trägt den Namen Cult of the Holy Detonation und wird ab dem 5. Oktober zum Preis von 6,99 Dollar (vermutlich auch Euro) verfügbar sein. Am gleichen Tag erscheint zudem die Colorado Collection, in der neben dem Hauptspiel auch alle Erweiterungen und zusätzliche Bonusgegenstände enthalten sein werden. Der Preis für die Sammlung wird bei 59,99 Euro angesetzt. Sowohl "Cult of the Holy Detonation" als auch die Colorado Collection stehen für PC (Steam, GOG), PS4 und Xbox zur Verfügung.Worum geht es in der Erweiterung? Dazu ein Auszug aus der Pressemitteilung:"Tief im Militärkomplex im Cheyenne Mountain beten Mutantenkulte eine uralte Gottheit an, die sie die heilige Detonation nennen – eine Kernexplosion, die im Stillstand gehalten wird. Ob ein Gott, ein wissenschaftliches Experiment oder ein unbeabsichtigtes Wunder – die Energie der Detonation könnte Colorado Springs für Hunderte von Jahren mit Strom versorgen oder es in einem Moment dem Erdboden gleich machen. Die Krieg führenden Kulte haben unterschiedliche Meinungen dazu, wem es erlaubt sein sollte, ihren Gott zu ehren und du wirst dir Zugang zum Altar freikämpfen müssen. Es ist eine letzte Mission für die Ranger in Colorado und das Ergebnis wird mit Sicherheit explosiv – wie es auch ausgehen mag."Die Colorado Collection wird folgende Inhalte umfassen:Letztes aktuelles Video: Cult of the Holy Detonation Ankündigung