Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation (DLC) veröffentlicht

Mit "Cult of the Holy Detonation" ist die zweite und letzte Erweiterung für Wasteland 3 ab 16,95€ bei kaufen ) auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht worden (zwischen 5,49 Euro und 6,99 Euro). inXile Entertainment und Prime Matter versrpechen "zielbasierte Begegnungen" als kreative Note für die taktischen Kämpfe."Die Ranger sehen sich schier unmöglichen Aufgabe gegenüber und müssen dabei Reaktoren abschalten, Lüftungssysteme säubern und defensive Gegenmaßnahmen einleiten, um sich gegen eine unendliche Flut an gefährlichen Mutanten und Maschinen im Inneren des verfallenen Militärbunkers zu stemmen", schreibt der Publisher."'Cult of the Holy Detonation' erweitert die Wasteland-3-Erfahrung mit dem Zugang zum 'Cheyenne Mountain'-Komplex, vollgepackt mit neuen Charakteren, Gegnern, herausfordernden Kampfbegegnungen und mächtigen neuen Waffen und Rüstungen. Die zielbasierten Begegnungen, die dem ohnehin stark taktischen rundenbasierten Kampf eine kreative Note verleihen, stellen deinen Trupp von Rangern auf die Probe wie nie zuvor. Die Ranger sehen sich schier unmöglichen Aufgabe gegenüber und müssen dabei Reaktoren abschalten, Lüftungssysteme säubern und defensive Gegenmaßnahmen einleiten, um sich gegen eine unendliche Flut an gefährlichen Mutanten und Maschinen im Inneren des verfallenen Militärbunkers zu stemmen."Außerdem wird mittlerweile die Colorado-Collection von Wasteland 3 angeboten, die das Hauptspiel und alle Erweiterungen (The Battle of Steeltown, Cult of the Holy Detonation und Colorado Survival Gear) umfasst.Letztes aktuelles Video: Cult of the Holy Detonation Launch Trailer