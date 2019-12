New World: Onlinespiel von Amazon wird im Mai 2020 für PC erscheinen; PvPvE-MMO auf einer mysteriösen Insel - 4Players.de

Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC)

New World, das Onlinespiel von Amazon Games, wird im Mai 2020 für PC erscheinen. Der Release-Zeitraum wurde in einem Cinematic-Trailer bei den Game Awards 2019 enthüllt, der Aeternum, die Ewige Insel als Land voller Möglichkeiten und Gefahren vorstellt.New World ist ein Open-World-Onlinespiel, das im 17. Jahrhundert gegen Ende des Zeitalters der Entdeckungen angesiedelt ist. Als Pionier/Siedler betritt man diese "neue Welt". Die Insel selbst scheint sich gegen die Eindringlinge zur Wehr zu setzen, indem sie untote Legionen aussendet, um die fremden Mächte von ihren Ufern zu verbannen. Als Spieler tritt man sowohl gegen das dunkle Herz von Aeternum (PvE; Spieler gegen computergesteuerte Umgebung) als auch gegen andere Spieler bzw. Kompanien an (PvP; Spieler gegen Spieler u.a. mit Belagerungsschlachten mit bis zu 100 Teilnehmern), weswegen von einem PvPvE-MMO die Rede ist. Amazon Games ordnet das Spiel übrgens nicht als Rollenspiel ein.Das Kampfsystem in New World ist direkt. Die direkte Kontrolle über die Bewegungen, die Attacken und die Fähigkeiten des Charakters werden mit einem Action-Rollenspiel verglichen. Ansonsten können sich die Spieler zu Kompanien zusammenschließen, die aus befestigten Stützpunkten heraus agieren. Oder aber sie spielen allein und erarbeiten sich ihre eigenen, individualisierbaren Häuser, während sie zum Wachstum der heimischen Region und Gemeinschaft beitragen. Eine klassenlose Charakterentwicklung, soziale Systeme und viele Crafting-Mechaniken werden versprochen."Wir wünschen uns, dass unsere Spieler die Tiefe und Gefahren von New World von dem Moment an spüren, in dem sie zum ersten Mal im Mai 2020 Fuß auf die Insel Aeternum setzen", so Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games. "Unser Team hat unermüdlich daran gearbeitet, eine tiefgründige, immersive Welt zu erschaffen, in der hinter jeder Ecke Herausforderungen und Überraschungen warten. Wir freuen uns sehr, hier und heute mehr Details zum Spiel enthüllen zu können."New World wird von Amazon Games' Studio in Orange County (Kalifornien) entwickelt. Das Team besteht aus "Industrie-Veteranen", die bereits an Destiny, World of Warcraft und Everquest mitgewirkt haben. Vorbesteller erhalten Isabella's Amulett, den Fist Bump-Emote, ein Gildenwappen-Set, den besonderen Titel "Expedition One" sowie Zugang zur Closed Beta, die im April 2020 startet.