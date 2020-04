New World: Betatest und Release-Termin um mehrere Monate verschoben

Amazon Games hat den Start der geschlossenen Betaphase und auch die Veröffentlichung von New World verschoben. Die Beta soll irgendwann im Juli anlaufen. Die eigentlich für Ende Mai vorgesehene Release-Version ist auf den 25. August 2020 verlegt worden. Die Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie und die Home-Office-Arbeit werden als Gründe für die Verschiebung angeführt. Außerdem hätten die Entwickler so noch mehr Zeit, um das Spiel zu verbessern. Statement : "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von New World auf den 25. August 2020 und den Start der geschlossenen Beta auf Juli zu verschieben. Wie die meisten von euch muss auch unser gesamtes Team aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie derzeit zu Hause bleiben. Wir machen zwar trotzdem großartige Fortschritte, aber die Entwicklung eines ambitionierten MMOs wie New World von zu Hause aus stellt uns auch vor neue Herausforderungen. Wir wollen uns die Zeit nehmen, die wir brauchen, um New World zur bestmöglichen Erfahrung für unsere Spieler zu machen. Da wir für absehbare Zeit weiterhin von zu Hause aus arbeiten werden, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung zu verschieben, um sicherzugehen, dass wir die gewünschte hohe Qualität erreichen."Letztes aktuelles Video: Developer Diary Call to Arms