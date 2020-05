New World: Entwickler stellen das PvP-Event "Krieg" vor

Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC) Screenshot - New World (PC)

Die Amazon Game Studios haben ein neues Entwickler-Tagebuch zu dem am 25. August 2020 erscheinenden PC-Online-Rollenspiel New World veröffentlicht, in dem der PVP-Massen-Event "Krieg" im Mittelpunkt steht:Letztes aktuelles Video: Developer Diary War and InvasionIm dazugehörigen Blogpost heißt es vom Hersteller: "Aeternum ist ein heiß umkämpfter Ort, wo ihr euch nicht nur mit den Legionen der Verderbten auseinandersetzen, sondern auch gegen andere Spieler verteidigen müsst. Anspruch auf ein Gebiet zu erheben ist ein guter erster Schritt, um eine Präsenz in Aeternum aufzubauen. Es gewährt euch für einige Zeit Sicherheit und Rohstoffe, ist aber auch immer mit dem Risiko verbunden, dass andere euch euer Gebiet wegnehmen wollen.Wenn die Legionen der Verderbten versuchen, euer Fort zu erobern, gibt es eine Invasion der Verderbten, aber wenn andere Spieler euer Gebiet für ihre eigene Fraktion erobern wollen, gibt es Krieg. Bevor ihr gegen das Gebiet einer anderen Fraktion Krieg führen könnt, müsst ihr es so lange schwächen, bis es anfällig genug für eine Kriegserklärung geworden ist. Dazu müsst ihr die erforderliche Anzahl an Fraktionsmissionen absolvieren."