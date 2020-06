New World: Termin der geschlossenen Beta steht fest und PvP im Trailer

Während der PC Gaming Show 2020 hat Amazon Games bekanntgegeben, dass der geschlossene Betatest von New World am 23. Juli auf PC starten wird. Vorbesteller erhalten automatisch Zugang zur Closed Beta, sobald die Testphase startet - sowie weitere Ingame-Belohnungen. Neben den Informationen zur Closed Beta ist auch ein neuer Trailer gezeigt worden, der die Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe (PvP) näher beleuchtet. Das Open-World-MMO soll dann weltweit am 25. August erscheinen.Produktbeschreibung: "New World ist ein Open World-MMO, das Spieler in die unheimliche Wildnis von Aeternum versetzt, eine mysteriöse Insel während des frühen Zeitalters der Entdeckungen. Erfolg hängt in New World nicht nur davon ab, rivalisierende Spieler zu besiegen, sondern auch, die Insel selbst zu überwinden, die untote Legion auf die Spieler loslässt, um sie um jeden Preis von ihren Ufern zu vertreiben. Eine Besonderheit von New World sind seine Massenschlachten, mit Festungsbelagerungen gegen andere Spieler und übernatürlichen Invasionen mit über 100 Spielern auf einem Schlachtfeld. Kämpfe in New World sind eindringlich und skill-basiert, mit direkter Kontrolle über Bewegung und Attacken. Aeternum steckt voller Gefahren und Konflikte, aber auch goldenen Gelegenheiten für Soldaten, Abenteurer, Handwerker und Staatsgründer. Spieler können sich zusammentun, um mächtige Kompanien zu gründen, die von befestigten Ansiedlungen aus operieren - oder sie können alleine spielen, ein eigenes Heim erwerben und ausbauen und dabei zum Wachstum der Gemeinschaft ums sie herum beitragen. New World bietet nahezu unlimitierte Möglichkeiten der Entfaltung, mit klassenlosem Charakterfortschritt, sozialen Systemen und reichhaltigen Crafting-Mechaniken."Letztes aktuelles Video: Developer Diary War and Invasion