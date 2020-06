New World: Entwicklertagebuch: Charakterfortschritt und Crafting

Die Amazon Game Studios haben ein neues Entwicklertagebuch zu New World veröffentlicht. Es beleuchtet hauptsächlich die unterschiedlichen Charakterfortschrittssysteme und das Thema Crafting.Demnach hat das Online-Rollenspiel fünf Fortschrittssysteme, die miteinander verbunden sind. Neben den Stufenaufstiegen (Belohnung: Punkte für die Attribute) gibt es die Waffenmeisterschaft. Je mehr man eine Waffe benutzt, desto besser wird man im Umgang mit ihr und desto mehr Punkte erhält man für die Waffenfertigkeiten. Auch bei Berufen wie Sammler oder Schmied gilt, je häufiger man aktiv ist, desto besser wird man in dieser Aktivität. Das vierte Fortschrittssystem ist der Gebietsruf, der erhöht wird, wenn man in einem Gebiet aktiv ist. Als Boni winken Zugang zu Boni wie mehr Erfahrung, geringere Gebühren oder neue Häuser eröffnet. Last but not least gibt es die Fraktionen."Du schließt dich einer Fraktion an, wenn du PvP spielen willst. Durch Fraktionsmissionen erhältst du einen Fraktionsruf. So bekommst du bessere Ausrüstung und Waren von der Fraktion und die Ausrüstung (...)"Letztes aktuelles Video: Developer Diary Crafting Progression