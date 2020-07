New World: Auf das Frühjahr 2021 verschoben

Die Veröffentlichung von New World ist schon wieder verschoben worden. Das Onlinespiel von Amazon Games soll erst im Frühjahr 2021 an den Start gehen. Eigentlich sollte der Titel am 25. August 2020 erscheinen. Allem Anschein nach wollen die Entwickler nach dem Feedback des Alphatests noch mehr Zeit in die Verbesserung stecken und für mehr Mid-/Endgame-Inhalte sorgen.Rich Lawrence (Studio Director): "Bei der Analyse des in den letzten Monaten von unseren Alpha-Testern erhaltenen Feedbacks wurde uns klar, dass die Spieler das Spiel mögen und gerne noch mehr davon hätten. Insbesondere wollen wir sicherstellen, dass gerade die engagiertesten Spieler jede Menge Mid- und Endgame-Inhalte bei ihren Abenteuern in Aeternum erleben können. Wir wollen, dass unsere Spieler vollkommen in das Spiel eintauchen können und wissen, dass unser Studio für Qualität und verlässlich lang anhaltenden Spielspaß steht. Und das bedeutet, dass wir uns vor der Veröffentlichung noch mehr Zeit nehmen müssen, damit das Spiel genau so wird, wie wir es uns vorstellen."Als "Dankeschön an die Community" werden Alpha- und Betatester sowie Vorbesteller für eine begrenzte Zeit ab dem 25. August in das Spiel reinschauen können.Rich Lawrence (Studio Director): "Wir lieben das Spiel, das wir entwickeln, und wollen es noch um weitere Features und Inhalte erweitern, bevor wir es einem breiteren Publikum zugänglich machen. Als Dankeschön für unsere Community bieten wir jenen, die sich für die Beta angemeldet haben, sowie unseren Vorbestellern (und natürlich unseren Alpha-Testern, vielen Dank euch!) die Gelegenheit, ab dem 25. August das vollständige Spiel im aktuellen Zustand für begrenzte Zeit selbst zu spielen. Wir werden diesen Spielerinnen und Spielern eine E-Mail senden mit allen Informationen, wie sie teilnehmen können. Wir sind guter Dinge, dass ihr ebenso wie wir das große Potenzial dieses Spiels seht und Verständnis dafür habt, dass wir uns mehr Zeit nehmen wollen, um die Spielerfahrung bereits beim Erscheinen so gut wie nur irgend möglich zu machen."Letztes aktuelles Video: Developer Diary Crafting Progression